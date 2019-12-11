В Тихвине в туалете нашли труп «по имени Юрий»

В Тихвине в туалете нашли труп &#171;по имени Юрий&#187;
Найденный труп уже был синим. Фото: pixabay

Тело осмотрели и признаков насильственной смерти не обнаружили.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как сообщили gazeta.spb.ru, все случилось во вторник – в три часа дня полицейским позвонили и заявили, что нашли труп в общежитии по Советской улице. Личность погибшего уже установили – им оказался 50-летний белорус, который работал в местной компании слесарем.

Непонятно, какова причина его кончины, но полицейские не обнаружили признаков борьбы в туалете, а на теле не было признаков насильственной смерти. Возможно, Юрий умер по естественным причинам – этот момент предстоит выяснить сотрудникам морга, куда направили посиневшее тело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что труп украинца выбросили на Выборгском шоссе после бани. На месте правоохранители обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался гражданин Украины, прибывший в Петербург с частным визитом. Сведения о регистрации отсутствуют.

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