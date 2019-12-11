Стало известно, сколько петербуржцев не смогут выехать из страны из-за долгов

Стало известно, сколько петербуржцев не смогут выехать из страны из-за долгов
Чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Фото: Pixabay

Почти 56 000 жителей Петербурга ограничены в выезде за пределы страны.

Для того, чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Всего с начала 2019 года судебные приставы в Петербурге вынесли в отношении почти 150 000 должников постановления о временном ограничении выезда за пределы РФ, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В настоящее время пересечь государственную границу не могут около 56 тыс. жителей города, из них более 3 300 — неплательщики по алиментным платежам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, ч то жителю города Пушкин пришлось погасить алиментные долги для замены старого водительского удостоверения на новое.

долги заграница судебные приставы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна дата похорон Юрия Лужкова
Завершено расследование нападения на дом Памфиловой
Адвокат Соколова считает, что он мог убить из-за лекарств от простуды
Чиновникам перед Новым годом напомнили о запрете на подарки
Рядом с Большим домом на Шпалерной загорелся Mercedes
После ДТП на «Коле» госпитализировали двух людей
Задержан подозреваемый в жестоком избиении иностранца, труп которого нашли ...
Основательница «Рив Гош» собирается запускать новый проект