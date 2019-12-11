Стало известно, сколько петербуржцев не смогут выехать из страны из-за долгов

Чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Фото: Pixabay

Чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Фото: Pixabay

Почти 56 000 жителей Петербурга ограничены в выезде за пределы страны.

Для того, чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Всего с начала 2019 года судебные приставы в Петербурге вынесли в отношении почти 150 000 должников постановления о временном ограничении выезда за пределы РФ, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В настоящее время пересечь государственную границу не могут около 56 тыс. жителей города, из них более 3 300 — неплательщики по алиментным платежам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, ч то жителю города Пушкин пришлось погасить алиментные долги для замены старого водительского удостоверения на новое.