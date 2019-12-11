На проспекте Бакунина на машину обрушилась штукатурка

В Центральном районе Петербурга на автомобиль с одного из домов обвалилась штукатурка.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Дождь из камней, к сожалению, становится не таким уж и редким явлением в Петербурге. На проспекте Бакунина обвалилась штукатурка. Чудом не пострадали люди», — сообщили очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» социальной сети «Вконтакте».

На пересечении проспекта Бакунина и Херсонской улицы штукатурка с одного из домов штукатурка рухнула на припаркованный Chevrolet Lacetti.

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль остался без заднего стекла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на набережной Фонтанки обвалился фасад одного из домов. Прохожий сфотографировал это на телефон.В спецслужбах Центрального района Санкт-Петербурга на обращение местных жителей отреагировали и отправили к месту обрушения бригаду.