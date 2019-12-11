Жительница Петербурга получила десять суток ареста за неуплату алиментов

Жительница Кронштадта не выплачивала алименты в пользу своей дочери, которая проживает вместе с бабушкой.

Сумма долга составила 300 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, после безуспешных попыток повлиять на неплательщицу, было принято решение арестовать ее на десять суток. Отмечается, что женщина нигде не работала и не стремилась найти работу. Выйдя на свободу женщина пообещала исправиться.

Отмечается, чт после этого «женщина пересмотрела свои жизненные ценности и решила исправиться», о чем рассказала служебному приставу. Если же этого не произойдет, ей грозит более суровое наказание, вплоть до лишения свободы сроком на один год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, ч то жителю города Пушкин пришлось погасить алиментные долги для замены старого водительского удостоверения на новое.