Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем Конституции

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем Конституции
Вячеслав Макаров и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.

Они подчеркнули, что город достойно несет звание правовой столицы России, а его жителей отличает уверенность в силе закона. Они добавили, что именно в Северной столице были заложены основы конституционного строя и отечественного парламентаризма.

В письме, опубликованном на сайте городской администрации, губернатор указал,что документ дал толчок усовершенствованию госорганов власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о записи на странице «ВКонтакте» Александра Беглова. Губернатор подвел итоги рабочей недели.

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