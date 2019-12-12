Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем Конституции

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.

Они подчеркнули, что город достойно несет звание правовой столицы России, а его жителей отличает уверенность в силе закона. Они добавили, что именно в Северной столице были заложены основы конституционного строя и отечественного парламентаризма.

В письме, опубликованном на сайте городской администрации, губернатор указал,что документ дал толчок усовершенствованию госорганов власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о записи на странице «ВКонтакте» Александра Беглова. Губернатор подвел итоги рабочей недели.