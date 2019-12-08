Александр Беглов подвел итоги рабочей недели «ВКонтакте»

Александр Беглов подвел итоги рабочей недели &#171;ВКонтакте&#187;
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов по традиции, в воскресенье, подвел итоги за минувшую рабочую неделю на своей личной странице «ВКонтакте».

Беглов рассказал, что в Петербурге начнут предоставлять бесплатные лекарствам детям, страдающим хроническим гепатитом С и лечатся амбулаторно. Планируется расшить территориальную программу обеспечения лекарствами.

Также было подписано постановление о выкупе помещений под отделения детской поликлиники в Вилеровском переулке в Шушарах.

Смольный намерен выкупить два объекта на улице Летчика Лихолетова и на Полюстровском проспекте, где разместят дошкольные учреждения.

Градоначальник также рассказал, что в Петербурге больше не будут принимать новые ЖК, в которых нет социальной инфраструктуры. До начала 2020 года в Петербурге должны ввести в эксплуатацию 3,4 млн «квадратов» жилья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Героев Отечества.

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