Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Героев Отечества

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского ЗакСобрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с наступающим Днем Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на слова Беглова и Макарова, этот праздник предназначен для чествования Героев Советского Союза и Героев России, а также кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. Они назвали этих людей мужественными, стойкими и преданными Отечеству.

Кроме того, политики отметили, что День Героев Отечества особенно важен для жителей Петербурга из-за защитников и жителей блокадного Ленинграда, которые отстояли свою родину, несмотря на все испытания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов и Макаров поздравили Петербург с Днем народного единства.