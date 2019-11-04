Беглов и Макаров поздравили Петербург с Днем народного единства

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем народного единства.

Текст совместного поздравления опубликован на сайте Администрации Петербурга. Горожанам Беглов и Макаров пожелали мира, добра, благополучия, оптимизма и новых свершений в жизни и в работе.

«Этот праздник – дань памяти подвигу наших предков, которые в тяжелейшие годы сплотились во имя свободы, суверенитета и целостности Родины», — отмечается в поздравлении.

Глава города и спикер Заксобрания подчеркнули, что петербуржцев всегда отличали ответственность за судьбу Отечества и любовь к родному городу.

День народного единства с 2005 года отмечается в России 4 ноября. Исторически эта дата отсылает к окночанию Смутного времени в семнадцатом веке.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как День народного единства отметят в Петербурге.