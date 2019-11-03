Как петербуржцы отметят День народного единства

4 ноября в России отмечают государственный праздник — День народного единства, который учрежден в память о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.

Так, в этот день жители и гости Петербурга смогут отметить праздник на Фестивале обычаев и традиций народов России. Он начнется ровно в полдень возле стен БКЗ «Октябрьский». Участниками фестивальной программы станут множественные танцевальные и фольклорные ансамбли, хоры и музыкальные группы. На фестивале также гостей будут ждать традиционная выпечка национальных кухонь и мастер-классы по народным промыслам.

Кроме того, в три часа дня «Октябрьском» пройдет традиционный концерт, посвященный празднику. Для зрителей выступят солисты петербургских театров, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, участница шоу «Голос. Дети» София Феськова, а также группы «IOWA» и «Марсель».

4 ноября также пройдет фестиваль «Мы – великая страна!», площадкой которого станет Исторический парк «Россия – моя история». Зрителям покажут шоу военных оркестров, а также выступление коллектива «Drum Time», оркестра «Таврический» и шоу объемных оживших скульптур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 5 ноября.