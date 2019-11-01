В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 5 ноября

В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 5 ноября
Дворцовый мост. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Мосты в Северной столице не будут разводить в ночь с 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства в понедельник.

Как сообщают в СПб ГБУ «Мостотрест», согласно положению 4.5 постановления петербургского правительства от 29 ноября 2006 года №1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Петербурге», в праздничные нерабочие дни мосты в городе не разводятся.

Добавим, что ночью в выходные 2, 3, 4 ноября в Петербурге будут работать ночные автобусы. Они будут курсировать по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метро, с полуночи до шести утра с интервалом в полчаса.

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