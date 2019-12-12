Мигрант избил старушку тростью в центре Петербурга

Мигрант избил старушку тростью в центре Петербурга
Злоумышленник избил пенсионерку тростью. Фото: pixabay

Полицейские Центрального района поймали подозреваемого в разбое. Гражданина Узбекистана подозревают в нападении на пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 90-летняя петербурженка обратилась в полицию с сообщением о разбойном нападении. Она рассказала правоохранителям, что находясь в парадной своего дома на улице Воронежской, неизвестный злоумышленник втолкнул ее в квартиру, вооружился тростью и начал ее избивать. Затем он отобрал у женщины 350 рублей и сбежал.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — уроженца Узбекистана. А пострадавшую забрали на скорой в больницу и отпустили домой с ушибами, в удовлетворительном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в жестоком избиении иностранца, труп которого нашли во Всеволожском районе.

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