Мигрант избил старушку тростью в центре Петербурга

Полицейские Центрального района поймали подозреваемого в разбое. Гражданина Узбекистана подозревают в нападении на пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 90-летняя петербурженка обратилась в полицию с сообщением о разбойном нападении. Она рассказала правоохранителям, что находясь в парадной своего дома на улице Воронежской, неизвестный злоумышленник втолкнул ее в квартиру, вооружился тростью и начал ее избивать. Затем он отобрал у женщины 350 рублей и сбежал.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — уроженца Узбекистана. А пострадавшую забрали на скорой в больницу и отпустили домой с ушибами, в удовлетворительном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в жестоком избиении иностранца, труп которого нашли во Всеволожском районе.