В Ленобласти в лесу нашли труп, лежащий лицом вниз

В Лодейнопольском районе Ленобласти местный житель обнаружили в лесном массиве мертвого мужчину.

Тело, лежащее лицом вниз, нашли у деревни Конево. В отдел полиции обратился житель деревни Доможирово. Обо всем он рассказал сотрудникам правоохранительных органов в 15:05.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчине примерно 40-50 лет. Причина его смерти не называется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о жителе Караганды, который лишился крупной суммы денег в Петербурге. Мужчина планировал потратить их на покупку нового автомобиля.