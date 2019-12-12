В Ленобласти в лесу нашли труп, лежащий лицом вниз

В Ленобласти в лесу нашли труп, лежащий лицом вниз
Тело обнаружили в лесном массиве. Фото: pixabay

В Лодейнопольском районе Ленобласти местный житель обнаружили в лесном массиве мертвого мужчину.

Тело, лежащее лицом вниз, нашли у деревни Конево. В отдел полиции обратился житель деревни Доможирово. Обо всем он рассказал сотрудникам правоохранительных органов в 15:05.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчине примерно 40-50 лет. Причина его смерти не называется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о жителе Караганды, который лишился крупной суммы денег в Петербурге. Мужчина планировал потратить их на покупку нового автомобиля.

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