Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ЗАО «Пилон»

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ЗАО &#171;Пилон&#187;
Председатель Совета директоров ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении мостостроительной компании ЗАО «Пилон». Иск о банкротстве подан Федеральной налоговой службой.

Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. С учетом выплаты части средств ФНС уменьшила сумму исковых требований. Задолженность ЗАО «Пилон» составляет 138,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Суд ввел процедуру наблюдения и утвердил временного управляющего. Им станет Альбина Кармеева.

Мировое соглашение, по словам адвоката компании Арутюна Саркисяна, на данный момент не достигнуто. Вопрос о введении следующей процедуры банкротства будет слушаться в апреле 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗАО «Пилон» выплатила сотрудникам задолженность по зарплате на сумму более 200 млн рублей.

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