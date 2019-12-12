Учеников гимназии №405 вывели на улицу из-за угроз минеров

Учеников гимназии №405 вывели на улицу из-за угроз минеров
Школьников вывели на улицу. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга очередная эвакуация коснулась учеников гимназии №405. Учащиеся и сотрудники столпились вокруг учебного заведения.

О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня утром, 12 декабря. От занятий школьников оторвали минеры — неизвестные сообщили о заложенной бомбе в здании.

В комментариях к записи пользователи социальной сети «ВКонтакте» рассказали об эвакуации в 470 лицее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о минировании станций петербургского метрополитена и районных судов. Анонимные сообщения начали поступать сегодня утром.

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