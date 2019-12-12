Россия выслала двух немецких дипломатов на родину

Россия выслала двух немецких дипломатов на родину
Немецким дипломатам дали семь суток на выезд из России. Фото: pixabay

Москва дала семь суток сотрудникам посольства Германии в России на выезд из страны. Двоих дипломатов объявили персонами нон-грата.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел России, в четверг, 12 декабря, В МИД вызвали посла ФРГ в России Гезе фон Гайр. Свои итоги встречи он никак не прокомментировал.

Ранее немецкое правительство объявило двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон-грата. Причина заключается в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

В ответ на эти действия Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон-грата двух немецких дипломатов. Им дали семь суток на выезд из России.

Согласно данным РИА Новости, гражданин Грузии был застрелен неизвестным человеком, передвигающемся на велосипеде. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался гражданин России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в московском метро.

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