Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в московском метро

Дипломатический скандал, из-за которого Германия выслала из страны двух российских дипломатов, произошел из-за убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии. По словам Путина, этот «жесткий и кровавый» человек был одним из организаторов теракта в московском метро, а также причастен к другим преступления, сообщает «Интерфакс».

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист. <…> Только в одной из акций им были убиты 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро»,— заявил Путин на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» в Париже.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что у нее был разговор с Путиным на тему убийства в столице Германии. «Я подчеркнула, что мы ожидаем, что российская сторона будет сотрудничать с нами и предоставит информацию», — заявила она.

Убийство Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Его киллер был задержан, им оказался россиянин. По данным немецкой прокуратуры, убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. Москва все подозрения отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где он примет участие в саммите в нормандском формате