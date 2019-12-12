Тяжкие преступления чаще совершают безработные жители России

Эксперты Института проблем правоприменения исследовали статистику МВД по тяжким преступлениям в России и пришли к выводу, что основная часть таких преступлений совершается внутри маргинальных слоев населения.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования, почти половину (48,9%) тяжких преступлений в России совершают безработные против безработных. Так, чаще всего жертвами становятся безработные — в 66% всех случаев. При этом доля безработных злоумышленников составляет почти 69%.

Эксперты считают, что борьба с такими преступлениями станет эффективной в случае снижения уровня бедности в стране, а также решения проблемы с безработицей и улучшения условий жизни маргинальных слоев. При этом отмечается, что деятельность полиции в данном случае не поможет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД начнет борьбу с наркотиками в интернете.