ГАТИ выявила факты загрязнения окружающей среды Петербурга

Был проведен мониторнинг территорий Санкт-Петербурга на выявление загрязнения окружающей среды грузовым транспортом.

За вынос грязи на территорию города с объектов строительства и производства работ, а также промышленных территорий нарушителям грозит штраф. Он составляет от 100 до 250 тысяч рублей.

Специалисты ведомства обнаружили, что на ул. Малая Митрофаньевская, 3, лит А было совершено правонарушение. По факту выноса грязи автомобильным грузовым транспортом с территории промышленного предприятия было возбуждено дело об административных правонарушениях.

Факты загрязнения также инспекция обнаружила на ул. Маршала Казакова, уч. 157 и ул. Доблести, около д. 1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне на автотрассе «Нарва». Оказалось, что от сотрудников ДПС пытался скрыться автоугонщик.