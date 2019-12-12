Почему День Конституции перестал быть выходным

В России 12 декабря отмечают День Конституции. Более десяти лет этот день был признан выходным.

Рабочим День Конституции стал в 2005 году. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. С этого момента День Конституции причислили к памятным датам.

Отмечать праздник с тех пор россиянам приходится на рабочих местах. Исключения составляют года, когда День Конституции выпадает на субботу или воскресенье. Так будет в 2020 году.

Коммерческие компании также вправе объявить 12 декабря выходным. Однако решение должно быть закреплено в коллективном договоре и внутренних нормативных актах организации. На зарплату дополнительный отдых влиять не должен.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. В референдуме участвовали 58 млн 187 тыс. 755 человек, что составило 54,8% избирателей. За принятие Конституции проголосовали 32 млн 937 тыс. 630 россиян.

Официально Конституция вступила в силу 25 декабря 1933 года в день опубликования. С тех пор в документ был внесен ряд изменений. Одной из самых существенных поправок стало увеличение президентского срока с четырех до шести лет, а также принятие Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Конституции.