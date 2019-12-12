Госдума готова ограничить рекламу и трейлеры в кинотеатрах до 10 минут

Петербург выступил с инициативой об ограничении рекламы в кинотеатрах до 10 минут. Законопроект предварительно поддержали в Госдуме РФ.

В поддержку ограничения выступили представили думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комитета по культуре, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока.

Десять минут кинотеатрам отведут на показ трейлеров и коммерческого блока. Их также обяжут указывать в билетах реальное время начала сеанса.

Некоторые представители киносообщества выражают беспокойство, что ограничение рекламы приведет к сокращению фильмов. Не исключено, что прокатчик идет на увеличение коммерческого блока ради дополнительных сеансов.

«Если кинотеатры грамотно организуют свою работу, таких проблем быть не должно. Во главе любого кинотеатра должен быть грамотный управленец, который найдет источники финансирования», — считают авторы законопроекта.

Изначально сократить рекламу хотели до 20 минут, но ко второму чтению ограничение ужесточили. Это связано с тем, что в большинстве кинотеатров реклама длится не больше 10-15 минут.

Законопроект о сокращении рекламы в кинотеатрах до 10 минут одобрили на заседании Законодательного собрания Петербурга. Документ направлен на рассмотрение в Госдуму РФ. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О рекламе».

Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок, который столкнулся с долгой рекламой перед сеансом «Джокера». Незадолго до этого реклама в кинотеатре стала предметом судебного спора в Петербурге. Зрительница пришла на мультфильм, который должен был начаться в 18:00, но фактически показ стартовал в 18:15. Возмущенная женщина обратилась в суд. Районная инстанция иск поддержала и указала на то, что в билете должно значиться реальное время начала сеанса. Но городской суд с решением не согласился и отменил его.