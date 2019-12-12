Исследование показало, что в России семьи стали питаться хуже

Данные Росстата свидетельствуют о том, что за 2019 год каждая шестая российская семья стала питаться хуже.

16 процентов семей, которые участвовали в исследовании в 2018 году, рассказали, что ситуация с питанием ухудшилась.

73 процента домохозяйств считают, что питание российских семей никак не изменилось, а 12 даже сообщили, что случилось.

За прошедшие 5 лет количество семей, которым достаточно продуктов питания, осталось прежним. В 2018 году их число составило 51 процент.

Эксперты Сбербанка рассказали, что расходы на еду у людей увеличились, а реальные доходы тем временем не увеличиваются. Около трети денег семьи уходит на еду (34,3%). Большое количество средств тратят семьи, в которых проживают пенсионеры (40,6%), а также многодетные семьи (38,9%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленобласти определят размеры субсидий на ремонт муниципальных дорог, общая протяженность которых составляет 11,4 тыс. километров.