Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до десяти человек

Число пострадавших при пожаре на крейсере &#171;Адмирал Кузнецов&#187; выросло до десяти человек
Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Википедия

При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске пострадали десять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

«Адмирал Кузнецов» на данный момент находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров. Полыхает дизельное топливо. С огнем боролись при помощи пенной атаки.

Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» оценивается в 70 млн рублей.

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