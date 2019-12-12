На территории Ижорских заводов обнаружили два артиллерийских снаряда времен ВОВ

В Колпинском районе нашли артиллерийские снаряды времен Великой отечественной войны.
Снаряды обнаружили при проведении земляных работ на территории Ижорских заводов, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
В 13:45 снаряды вывезли для дальнейшей утилизации силами ЗВО.
При обнаружении снарядов следует звонить по телефону 01.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.