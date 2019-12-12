Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» выросло до 12 человек. Трое пропали без вести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Загорелось дизельное топливо.С огнем боролись при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории Адмиралтейских верфей около семи часов вечера загорелся еще не законченный ледокол “Виктор Черномырдин.