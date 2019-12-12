Путин заявил о «непрерывном процессе осмысления» Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.

Он отметил, что толкование Основного закона — «процесс непрерывный».

«Сама жизнь, её развитие требует все нового и нового осмысления Конституции», — сказал Путин, сообщает РИА «Новости». Напомним, 12 декабря, в России отмечается День Конституции.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. В референдуме участвовали 58 млн 187 тыс. 755 человек, что составило 54,8% избирателей. За принятие Конституции проголосовали 32 млн 937 тыс. 630 россиян.

Официально Конституция вступила в силу 25 декабря 1933 года в день опубликования. С тех пор в документ был внесен ряд изменений. Одной из самых существенных поправок стало увеличение президентского срока с четырех до шести лет, а также принятие Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Конституции.