Стало известно, какое порно предпочитают россияне

На первом месте – хентай, который лидирует уже не первый год.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщают представители порносайта Pornhub. Они отметили, что в 2019 году россияне начали больше проводить времени на ресурсе. В среднем они смотрели видео на протяжении 8,5 минут. Чаще всего граждане смотрели хентай, а также ролики с русскими актрисами. Россияне искали видео «от первого лица», порно с участием Бель Делфин, которая продавала воду из своей ванны, а также видео с одними девушками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинский гинеколог снимал порно со своими клиентками. Гинеколог одной из больниц снимал своих клиенток на скрытую камеру во время прохождения УЗИ. Женщины, сами того не подозревая, становились участницами порнороликов, которые продавали на иностранные сайты.