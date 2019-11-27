Украинский гинеколог снимал порно со своими клиентками

Он установил камеру в кабинете, а затем продавал видео на сайты для взрослых.

Об этом стало известно 27 ноября. Обо всем сообщает «Украинская служба информации». Гинеколог одной из больниц снимал своих клиенток на скрытую камеру во время прохождения УЗИ. Женщины, сами того не подозревая, становились участницами порнороликов, которые продавали на иностранные сайты. Полицейским удалось задержать подозреваемого – по предварительным данным, он занимался съемками с начала 2018 года. При обыске у него дома обнаружили флешки с видео, а также камеру. Теперь врачу грозит пять лет тюрьмы.

Главврач диспансера Олег Лукьянчук заявил в Facebook, что учреждение не имеет никакого отношения к происходящему.

«К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права»,

— написал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца подозревают в распространении детского порно через мессенджер.