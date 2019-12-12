В Петербурге разыскивают мужчину, который не выходит на связь 10 дней

В Петербурге разыскивают мужчину, который не выходит на связь 10 дней
Фото: https://vk.com/spb_today

Евгений собирался ехать в Северную столицу на попутках.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем рассказал знакомый Евгения в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста пишет, что мужчина в последний раз выходил на связь 2 декабря в два часа дня. Тогда он заявил, что собирается ехать из Москвы в Северную столицу на попутках. На Евгении была надета синяя куртка, черное термобелье, джинсы, кроссовки бордового цвета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина ушел на рыбалку и пропал под Выборгом. Супруга рыбака забила тревогу после того, как он перестал выходить на связь, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Женщина приехала на место его рыбалки и обнаружила только лодку мужа.

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