Гарику Харламову разыскивают любовницу с большой грудью и большими губами

Юморист сможет отомстить своей жене-актрисе за участие в интимных съемках.

О том, что Гарик Харламов собирается сниматься в комедийном сериале «Зона комфорта», сообщили в социальных сетях организаторы кастинга 12 декабря.

О роли самого юмориста ничего не говорится, но зато известно, что ему ищут партнершу. Девушка должна будет сыграть роль любовницы – режиссеры ищут сексуальную блондинку с большой грудью и пухлыми губами. Уточняется, что героиня – очень яркая, но не отличается умом. Организаторы кастинга не уточнили, важно ли претендентке на роль иметь актерский опыт.

Сериал «Зона комфорта» не будет выходить на ТНТ, зато его выложат в интернете. Пока не говорится, когда его можно будет посмотреть.

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