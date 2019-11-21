Продюсер рассказала, как снималась эротическая сцена с Асмус в «Тексте»

Актеры Кристина Асмус и Иван Янковский предстали в эротической сцене в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст». Секреты съемок раскрыла продюсер Ольга Леснова.

В российском кино при съемке откровенных сцен используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи, рассказала продюсер каналу 5-tv.ru. На них художниками рисуется закрытые части тела. За счет этого создается эффект натуральности.

«Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», — сказала Леснова.

Фильм «Текст» вышел в широкий прокат 24 октября. После премьеры картины Кристина Асмус и её муж Гарик Харламов подверглись травле в интернете. Зрителей смутила сцена секса, в которой актриса выглядит полностью обнаженной. Асмус осыпали нецензурной бранью и обвинили в недостойном поведении. Муж актрисы встал на её сторону и выразил сочувствие тем, кто запомнил из «Текста» только эту сцену. «Фильм не об этом. Совсем», — написал он в instagram.