В России резко упала цена на последний iPhone

В России произошел рекордное снижение цен на iPhone 11 Pro Max. Сейчас его можно найти в магазинах за 77 тысяч рублей. Эта цена стала самой низкой с момента выхода гаджета.

Как сообщает портал Hi-tech.mail, стоимость последнего iPhone на старте продаж составляла около ста тысяч рублей. На сегодняшний день его цены на «яблочный» смартфон с памятью в 64 гигабайт упали на 23% — до 76 990 рублей.

При этом самый дешевый iPhone 11 с аналогичным накопителем стоит 52 тысячи рублей, а если покупать эту модель в розницу, то его стоимость составляет 99 990 рублей и выше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple планирует выпускать iPhone дважды в год с 2021 года. Компания Apple может изменить стратегию выпуска смартфонов — iPhone будут выпускаться раз в полгода.