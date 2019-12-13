В Петербурге арестовали борца за передачу Исаакиевского собора РПЦ

Правоохранителями арестован президент фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» Сергей Егоров, обвиняемый в попытке убийства.

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство о заключении Егорова под стражу. Главу фонда обвиняют в попытке убийства своих сотрудниц. Потерпевшие рассказали правоохранителям, что в январе прошлого года Егоров, вооруженный ножом и пистолетом, напал на них, сообщает «Фонтанка.ру».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Впоследствии дело переквалифицировали на статью «Покушение на убийство» и вернули материалы дела следователям. Подозреваемого арестовали до окончания следствия — марта следующего года.

Сергей Егоров активно выступал за передачу Исаакиевского собора в руководство церкви. Он неоднократно писал письма петербургскому губернатору и патриарху Кириллу. Последнего он позже обвинил в бездействии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что религиозную организацию оштрафовали в Ленобласти.