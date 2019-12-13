Самой бесполезной вещью года стала сломанная электроника

Самой бесполезной вещью года стала сломанная электроника
Сломанные смартфоны и другая электроника - самые бесполезные вещи года. Фото: gazeta.spb.ru

Не подлежащую ремонту электронику признали самой бесполезной вещью 2019 года. Рейтинг составило издание Suomen Luonto (Финская природа).

Журнал, выпускаемый Финским природоохранном союзом, выбирает самые бесполезные вещи из предложений, присланных читателями.

В этом году самой бесполезной стала сломанная электроника. Особая критика досталось смартфону. Из-за недолговечности менять девайс приходится довольно часто. Люди зачастую отказываются от ремонта и выбирают более простой вариант — покупают новый.

Как считает главный редактор Suomen Luonto Хейкки Васамиес, главные причины непригодности смартфонов для ремонта — технологические решения производителей и привычки потребителей.

В прошлом году самой бесполезной вещью года стала «одноразовая мода».

Ранее россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки.

2019 рейтинг смартфон финляндия электроника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурманске потушили пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Смольный оценил прибыль от туристического кластера «Горская» в ...
На ЗСД введут новый способ оплаты
Лжесотруднику ФСБ дали 11 лет «строгача» за похищение человека, ...
Жителям Ленобласти выдают новогодние елки по паспорту
Бизнесмен на Просвещения лишился 250 литров алкоголя, продаваемого без лицензии
Двое из свадебного картежа устроили стрельбу в Петербурге и испортили ...
На финской границе у туристов отнимут фрукты и цветы