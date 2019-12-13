Самой бесполезной вещью года стала сломанная электроника

Сломанные смартфоны и другая электроника - самые бесполезные вещи года. Фото: gazeta.spb.ru

Сломанные смартфоны и другая электроника - самые бесполезные вещи года. Фото: gazeta.spb.ru

Не подлежащую ремонту электронику признали самой бесполезной вещью 2019 года. Рейтинг составило издание Suomen Luonto (Финская природа).

Журнал, выпускаемый Финским природоохранном союзом, выбирает самые бесполезные вещи из предложений, присланных читателями.

В этом году самой бесполезной стала сломанная электроника. Особая критика досталось смартфону. Из-за недолговечности менять девайс приходится довольно часто. Люди зачастую отказываются от ремонта и выбирают более простой вариант — покупают новый.

Как считает главный редактор Suomen Luonto Хейкки Васамиес, главные причины непригодности смартфонов для ремонта — технологические решения производителей и привычки потребителей.

В прошлом году самой бесполезной вещью года стала «одноразовая мода».

Ранее россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки.