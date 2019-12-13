Самой бесполезной вещью года стала сломанная электроника

Не подлежащую ремонту электронику признали самой бесполезной вещью 2019 года. Рейтинг составило издание Suomen Luonto (Финская природа).
Журнал, выпускаемый Финским природоохранном союзом, выбирает самые бесполезные вещи из предложений, присланных читателями.
В этом году самой бесполезной стала сломанная электроника. Особая критика досталось смартфону. Из-за недолговечности менять девайс приходится довольно часто. Люди зачастую отказываются от ремонта и выбирают более простой вариант — покупают новый.
Как считает главный редактор Suomen Luonto Хейкки Васамиес, главные причины непригодности смартфонов для ремонта — технологические решения производителей и привычки потребителей.
В прошлом году самой бесполезной вещью года стала «одноразовая мода».
Ранее россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки.