В Вуоксу запустили мальков редкого вида рыбы

Специалисты собираются восстановить популяцию сиг, а также окончательно зарыбить реку.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщает газета «Выборг», ссылаясь на собственные источники. Мальков выращивал «Рыбстандарт» – за 2019 год благодаря организации на свет появилось около полумиллиона рыбок. Порода сига является очень редкой, поэтому эксперты решили восстановить ее популяцию – 100 тысяч мальков было отпущено на волю в реку Вуоксу. Прежде чем они отправились в свободное плавание, малыши достигли веса в 15 грамм и длины в 10 сантиметров.

Отмечается, что «Рыбстандарт» выращивал сиг в специальные ваннах и садках. На данный момент зарыбление Вуоксы считается оконченным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 300 тысяч мальков без «медкарт» не смогли попасть в Ленобласть. У рыбок не оказалось документов, подтверждающих отсутствие у них возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний. Из-за этого их «развернули» и отправили на родину.