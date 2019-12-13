Перед Новым годом в Неву выпустили более 3,5 тысяч молодых лососей

Они попали из машины в реку прямо через гофрированные трубы.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба «Водоканала». Коммунальное предприятие совместно с сотрудниками Северо-Западного управления по рыболовству отпустили в Неву 3,6 тысяч мальков лосося.

Отмечается, что малышей вырастили на Невском рыбоводом заводе Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», который расположен на острове Главрыба в Павлово. Специалисты восстанавливают популяцию рыбы с конца 20 века, прибегая к финским технологиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Вуоксу запустили мальков редкого вида рыбы. Мальков выращивал «Рыбстандарт» – за 2019 год благодаря организации на свет появилось около полумиллиона рыбок.