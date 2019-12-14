Стали известны самые популярные в России иномарки с пробегом

Стали известны самые популярные в России иномарки с пробегом
По итогам ноября самой продаваемой иномаркой стал Ford Focus. Фото: Pixabay

Названы самые популярные у россиян иномарки с пробегом.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что по итогам ноября самой продаваемой иномаркой стал Ford Focus.

За месяц было продано 11 тыс. автомобилей этой модели. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Далее следуют Hyundai Solaris (десять тысяч экземпляров) и KIA Rio (девять тысяч).

Эксперты отметили, что россияне часто выбирают Toyota Corolla, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с январь по октябрь текущего года в Санкт-Петербурге продали 125 335 легковых машин, что на 3% меньше показателей 2018 года. В октябре владельцами личного транспорта стали 13 601 человек, год назад количество покупателей было выше на 6%.

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Стали известны самые популярные в России иномарки с пробегом
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