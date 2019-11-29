В Петербурге второй месяц подряд снижаются продажи автомобилей

В октябре 2019 года петербуржцы приобрели на 6% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели падают уже второй месяц подряд.

С январь по октябрь текущего года в Санкт-Петербурге продали 125 335 легковых машин, что на 3% меньше показателей 2018 года. В октябре владельцами личного транспорта стали 13 601 человек, год назад количество покупателей было выше на 6%, пишет Regnum.

Глава «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин рассказал, что более печальная статистика была только в мае: тогда продажи упали на 7%. При этом, отмечает Чаплыгин, учитывая показатели прошлого года и статистику текущего, авторынок завершит 2019 год с сокращением на 4%.

Гендиректор компании также рассказал о лидерах продаж в этот период: наиболее востребованы по-прежнему автомобили KIA. За ними — Hyndai и Lada.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по итогам третьего квартала текущего года, в Северной столице снизились показатели продаж квартир в новостройках.