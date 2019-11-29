В Петербурге второй месяц подряд снижаются продажи автомобилей

В Петербурге второй месяц подряд снижаются продажи автомобилей
Лидирует в списке марок автомобилей по-прежнему KIA. За ним следуют Hyundai и Lada. Фото: pixabay.com

В октябре 2019 года петербуржцы приобрели на 6% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели падают уже второй месяц подряд.

С январь по октябрь текущего года в Санкт-Петербурге продали 125 335 легковых машин, что на 3% меньше показателей 2018 года. В октябре владельцами личного транспорта стали 13 601 человек, год назад количество покупателей было выше на 6%, пишет Regnum.

Глава «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин рассказал, что более печальная статистика была только в мае: тогда продажи упали на 7%. При этом, отмечает Чаплыгин, учитывая показатели прошлого года и статистику текущего, авторынок завершит 2019 год с сокращением на 4%.

Гендиректор компании также рассказал о лидерах продаж в этот период: наиболее востребованы по-прежнему автомобили KIA. За ними — Hyndai и Lada.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по итогам третьего квартала текущего года, в Северной столице снизились показатели продаж квартир в новостройках.

авторынок продажи санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге приставы помогли задержать лже-полицейских
В Псковской области задержали 20,5 тонн куриного мяса из Франции
Во ФСИН опровергли обыски у Анатолия Рудого
Ирина Потехина рассказала о задачах в должности вице-губернатора
В Петербурге второй месяц подряд снижаются продажи автомобилей
Двоих госпитализировали после ДТП на перекрестке Сизова и Богатырского
Пьяный петербуржец напал на скорую на Набережной Грибоедова
На Московском проспекте полиция задержала вооруженного водителя