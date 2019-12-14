В «Поле чудес» участник отгадал написанное с ошибкой слово

Якубович отметил, что никакой ошибки не было. Фото: YouTube/1tv

Якубович отметил, что никакой ошибки не было. Фото: YouTube/1tv

Мужчина в популярном телешоу отгадал слово «монпансье», однако с ошибкой. Тем не менее, он выиграл, поскольку слово было записано именно так.

В эфире программы «Поле чудес», вышедшей в пятницу, 13 декабря, участник назвал слово «монпасье», и ведущий программы, Леонид Якубович, поздравил его с победой, продемонстрировав слово, которое было записано аналогично. Отметим, что на сегодняшний день общепринятым вариантом написания является «монпансье», с второй буквой «н».

Позднее бессменный ведущий «Поле чудес» дал комментарий, в котором призвал не «заниматься ерундой», а обратиться к словарю иностранных языков Иванова, выпущенном в 1962 году, пишет Газета.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых скандальных выпусках российской телевикторины «Поле чудес». Подборку подготовили специально к 29-й годовщине передачи, выходящей с 1990 года.