Стресс может продлевать жизнь

Американские ученые провели исследование на червях, которые показали, что «полезный», окислительный стресс, вырабатывающийся при выполнении физических упражнений, может продлевать жизнь.
Специалисты Мичиганского университета с помощью эксперимента на круглых червях доказали, что в некоторых случаях стресс, отрицательно влияющий на здоровье и жизнеспособность организма, может работать в обратную сторону.
Однако ученые смогли лишь зафиксировать этот факт, разгадать механизм подобных изменений исследователям пока не удалось. Возможно, активизирующиеся в клетках ферменты неким образом влияют на гены долголетия.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 65% управленцев в Санкт-Петербурге регулярно испытывают стресс на работе. Чаще всего менеджеров волнует неспособность воплотить в жизнь задуманное.