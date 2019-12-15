Стресс может продлевать жизнь

Вероятность положительного влияния стресса на организм есть, однако каким образом это происходит - неизвестно. Фото: pixabay.com

Вероятность положительного влияния стресса на организм есть, однако каким образом это происходит - неизвестно. Фото: pixabay.com

Американские ученые провели исследование на червях, которые показали, что «полезный», окислительный стресс, вырабатывающийся при выполнении физических упражнений, может продлевать жизнь.

Специалисты Мичиганского университета с помощью эксперимента на круглых червях доказали, что в некоторых случаях стресс, отрицательно влияющий на здоровье и жизнеспособность организма, может работать в обратную сторону.

Однако ученые смогли лишь зафиксировать этот факт, разгадать механизм подобных изменений исследователям пока не удалось. Возможно, активизирующиеся в клетках ферменты неким образом влияют на гены долголетия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 65% управленцев в Санкт-Петербурге регулярно испытывают стресс на работе. Чаще всего менеджеров волнует неспособность воплотить в жизнь задуманное.