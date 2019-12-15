В Петербурге мать, собирающаяся выбросить двух детей из окна, оказалась в психбольнице

В Петербурге мать, собирающаяся выбросить двух детей из окна, оказалась в психбольнице
Обстоятельства инцидента выясняют.Фото:pixabay.com

Женщина была помещена в психиатрическую больницу Петербурга из-за того, что хотела выбросить двух своих детей из окна и попасть «попасть в рай». Девочку же она хотела «сделать ангелом».

Спасатели надули батут под окнами дома, а участковый с группой МЧС пошли в квартиру женщины. Там находился мальчик 12 лет. Во время задержания женщины сотрудники были вынуждены применить силу. Об этом рассказали ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Детей доставили в специальное медицинское учреждение. Следователи выясняют детали произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Выборгском районе Петербурга задержали трех участников конфликта. У одного из них при себе имелся травматический пистолет.

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