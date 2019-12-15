СК проверит семью, в которой мать собиралась выбросить детей из окна

Петербургские следователи проверяет условия жизни семьи, в которой мать хотела выбросить двоих детей из окна. Женщина хотела «попасть в рай».
Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета. Глава комитета поручил СК провести проверку.
«Кроме того, в рамках проверки он поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) органам профилактики и контроля», — рассказали в ведомстве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что женщина была помещена в психиатрическую больницу Петербурга из-за того, что хотела выбросить двух своих детей из окна и попасть «попасть в рай». Девочку же она хотела «сделать ангелом». Спасатели надули батут под окнами дома, а участковый с группой МЧС пошли в квартиру женщины.