СК проверит семью, в которой мать собиралась выбросить детей из окна

Петербургские следователи проверяет условия жизни семьи, в которой мать хотела выбросить двоих детей из окна. Женщина хотела «попасть в рай».

Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета. Глава комитета поручил СК провести проверку.

«Кроме того, в рамках проверки он поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) органам профилактики и контроля», — рассказали в ведомстве.