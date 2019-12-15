Росприроднадзор проверит реку Ижора на загрязнения

Местные жители сообщили о загрязнении реки Ижора.
Сообщили, что вода в реке вспенилась, приобрела бурый цвет и неприятный запах. Рыба всплыла на поверхность, а ондатры метались по берегу.
«Следует отметить, что в момент осмотра вода в реке была естественного природного цвета, без видимых загрязнений», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росприроднадзора в ходе проверки взяли пробы воды.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре, который тушили 11 часов. Огонь охватил ангар на улице Салова. Пожар стремительно увеличивался и занял площадь почти в 2,2 тыс. квадратных метров