Росприроднадзор проверит реку Ижора на загрязнения

Росприроднадзор проверит реку Ижора на загрязнения
Река.Фото: vk.com/spb_today

Местные жители сообщили о загрязнении реки Ижора.

Сообщили, что вода в реке вспенилась, приобрела бурый цвет и неприятный запах. Рыба всплыла на поверхность, а ондатры метались по берегу.

«Следует отметить, что в момент осмотра вода в реке была естественного природного цвета, без видимых загрязнений», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Росприроднадзора в ходе проверки взяли пробы воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре, который тушили 11 часов. Огонь охватил ангар на улице Салова. Пожар стремительно увеличивался и занял площадь почти в 2,2 тыс. квадратных метров

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