Росприроднадзор проверит реку Ижора на загрязнения

Местные жители сообщили о загрязнении реки Ижора.

Сообщили, что вода в реке вспенилась, приобрела бурый цвет и неприятный запах. Рыба всплыла на поверхность, а ондатры метались по берегу.

«Следует отметить, что в момент осмотра вода в реке была естественного природного цвета, без видимых загрязнений», — рассказали в ведомстве.