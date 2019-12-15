Полиция ищет подростка, укравшего ящик с пожертвованиями

Полиция разыскивает подростка, которого подозревают в краже ящика с пожертвованиями. Подросток похитил его ночью.
Ящик исчез из супермаркета ночью 15 декабря, подросток днем осматривал его. На вид подростку 16 лет. О данном происшествии рассказывают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Остатки разбитого ящика были найдены на парковке.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который вынес из квартиры жительницы Гатчины ювелирные украшения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка начали розыск злоумышленника.