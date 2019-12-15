Участковый рассказал о подробностях случая с матерью, собиравшейся выбросить детей из окна

Участковый рассказал о подробностях случая с матерью, собиравшейся выбросить детей из окна
Дети были отправлены в больницу.Фото:pixabay.com

Участковый из Петербурга сообщил подробности произошедшего случая с матерью, которая хотела выбросить своих двух детей из окна. Женщина хотела «попасть в рай».

14 декабря, в субботу, в полицию поступило сообщение от соседей о данном инциденте. Под окнами квартиры надули батут, а участковый и сотрудники МЧС спилили дверь в квартиру женщины, которая хотела выбросить детей из окна. Участковый забрал маленького ребенка у матери.

«У нее была истерика. Она сказала: «Если бы вы подождали ещё пять минут, вы бы увидели, что мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти, им бы ничего не было», — рассказал участковый 78.ru.

Дети были отправлены в больницу, бабушка с дедушкой оформляют опеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что женщина была помещена в психиатрическую больницу Петербурга из-за того, что хотела выбросить двух своих детей из окна и попасть «попасть в рай». Девочку же она хотела «сделать ангелом».

дети психиатрическая больница спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция ищет мужчину, который во время спора выстрелил из пистолета
В Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода
В гостинице Петербурга обнаружили тело пожилой женщины
Участковый рассказал о подробностях случая с матерью, собиравшейся ...
Полиция ищет подростка, укравшего ящик с пожертвованиями
На Свердловской набережной пробка: четыре автомобиля столкнулись в ДТП
Врач рассказал, как сохранить здоровое сердце
Китай отложит введение пошлин на товары из США