Досрочные выборы депутатов проходят в Шлиссельбурге

Кировском районе Ленобласти в Шлиссельбурге начались досрочные выборы совета депутатов пятого созыва.
Само голосование началось в 08:00: а закончится в 20:00, оно проходит на четырёх избирательных участках №№ 571, 572, 573, 574. Из 94 кандидатов будет необходимо выбрать 16 депутатов.
16 депутатов из всех являются представителями «Единой России», 13 – КПРФ, 12 – ЛДПР, а пять выдвигаются от партии «Справедливая Россия». Семь — «Партия Социальной защиты». 41 человек оказались самовыдвиженцами.
Напомним, в Госдуме РФ рассматривают поправку, которая позволит президенту России продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ бесконечно.