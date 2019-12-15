Долгий ночной сон может стать причиной инсульта

Ночной сон в течение продолжительного времени и наличие дневного сна могут увеличить рис развития инсульта, выяснили китайские ученые.

Согласно статье ученых, опубликованной в Neurology, риск развития инсульта повышается у человека, чей ночной сон превышает девять часов, а дневной — полтора часа. Исследование было проведено при участии 31 тыс. человек, чей средний возраст составляет 62 года. Шесть лет понадобилось ученым на чтобы установить, что риск инсульта повышается на 23% у тех, кто спит более девяти часов в сутки.

Научные сотрудники также выяснили, что у тех, кто спал более полутора часов в сутки, инсульт случался на 25% чаще, чем у тех, кто спал не более получаса.

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