Дрозденко заявил, что арест главы «Метростроя» не повлияет на сроки сдачи метров Кудрово

Дрозденко заявил, что арест главы &#171;Метростроя&#187; не повлияет на сроки сдачи метров Кудрово
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает, что арест гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова не отразится на строительстве станции метро в Кудрово.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Дрозденко, на строительство станции метрополитена и сроки его сдачи может повлиять только решение бюджета города и страны, которое не может зависеть только от одного человека.

Дрозденко отметил, что Петербург нуждается в сортировочной станции метро, которая должна быть расположена вне городской территории. Он также уточнил, что в случае строительства такой станции, метро в Кудрово будет необходимо в качестве промежуточной станции перед выходом на поверхность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым руководителем «Метростроя» может стать глава КРТИ Сергей Харлашкин.

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