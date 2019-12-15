Дрозденко заявил, что арест главы «Метростроя» не повлияет на сроки сдачи метров Кудрово

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает, что арест гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова не отразится на строительстве станции метро в Кудрово.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Дрозденко, на строительство станции метрополитена и сроки его сдачи может повлиять только решение бюджета города и страны, которое не может зависеть только от одного человека.
Дрозденко отметил, что Петербург нуждается в сортировочной станции метро, которая должна быть расположена вне городской территории. Он также уточнил, что в случае строительства такой станции, метро в Кудрово будет необходимо в качестве промежуточной станции перед выходом на поверхность.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым руководителем «Метростроя» может стать глава КРТИ Сергей Харлашкин.