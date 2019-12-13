Новым руководителем «Метростроя» может стать глава КРТИ Сергей Харлашкин

Новым руководителем &#171;Метростроя&#187; может стать глава КРТИ Сергей Харлашкин
Председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Фото: Baltphoto

Кандидатуру Сергея Харлашкина, возглавляющего комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, рассматривают на пост руководителя «Метростроя».

Председатель КРТИ, возможно, вступит в новую должность уже на следующей неделе. Как пишет «Коммерсантъ», кандидатура Харлашкина, который владеет 40% акций ОАО «Метрострой», была предложена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Оставшиеся акционеры, по предварительной информации, поддерживают инициативу градоначальника и считают Харлашкина достойным поста руководителя компании. Окончательное решение будет принято 17 декабря.

Напомним, gazeta.spb.ru сообщала, что нынешний руководитель «Метростроя» Николай Александров, был задержан 10 декабря. Он подозревается в хищении и растрате 178 миллионов рублей и, на данный момент, находится под стражей.

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