Красавица из Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Красавица из Ямайки стала &#171;Мисс мира 2019&#187;
Мисс мира 2019. Фото: instagram.com/missworld

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх получила корону «Мисс мира 2019» сообщают представители конкурса в официальном Instagram-аккаунте.

Сейчас 23-летняя уроженка Ямайки получает образование в Университете штата Флорида, США. Девушка учится на факультете психологии и феминологии. Кроме того, она мечтает стать врачом. Согласно информации на сайте конкурса, новая «Мисс мира» обладает хорошим голосом и способна петь классические оперные произведения.

Финалистками конкурса стали представительница Франции Офели Мезино (второе место) и Суман Ратансингх Рао из Индии (третье место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи одержала победу в конкурсе «Мисс Вселенная-2019».

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Красавица из Ямайки стала «Мисс мира 2019»
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