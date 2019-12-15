Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

Участники заседания были вынуждены вызвать охрану, чтобы ее успокоить.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщается на сайте вуза в разделе «Виртуальная приемная». Неприятный инцидент произошел еще 10 числа. Выпускница СПбГУ приняла участие в заседании комиссии по этике. По непонятной причине она плюнула в участников заседания – очевидцы считают, что девушка вела себя агрессивно. На место вызвали службу охраны, чтобы утихомирить ее.

В университете отмечают, что заявили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин продлил на пять лет полномочия Кропачева на посту ректора СПбГУ. Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга официально внесли федеральную инициативу о возвращение выборности ректоров СПбГУ и МГУ.